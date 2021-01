Grupo de cruzeiros instala-se na Madeira e está a contratar pessoal hoteleiro

Mário Ferreira, principal sócio da empresa de cruzeiros fluviais 'Douro Azul', escolheu a Madeira para a constituição de uma nova companhia de cruzeiros marítimos. A 'Mystic Ocean' nasceu a 2 Novembro passado, tem a sua sede numa empresa de management da Rua Brito Câmara e na passada terça-feira comunicou ao registo comercial que desde 28 de Dezembro está inscrita no regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM).

A 'Mystic Ocean' apresenta-se como "uma nova companhia de cruzeiros baseada em Portugal, que oferece viagens para destinos icónicos como o Mediterrâneo, Báltico e Mar do Norte".

Já em Junho de 2018, Mário Ferreira tinha transferido para a mesma morada da Rua Brito Câmara a sede da 'Mystic Cruises', companhia vocacionada para viagens de expedição a destinos menos tradicionais, como a Antártida e o Ártico. A sua frota é actualmente constituída pelos navios 'World Explorer', 'World Voyager' e 'Vasco da Gama' (ex-'Statendam'). Estão inscritos no Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) e têm, por isso, bandeira portuguesa.

Presentemente, com a paragem do sector dos cruzeiros devido à pandemia, os navios de cruzeiros marítimos do grupo de Mário Ferreira encontram-se atracados em Lisboa e Setúbal. No entanto, tanto a 'Mystic Cruises' como a 'Mystic Ocean' estão a preparar a regresso das viagens. Sinal disso são os anúncios que fizeram nas últimas duas semanas para a admissão de dezenas de tripulantes para diferentes áreas, mas sobretudo profissionais dos serviços hoteleiros a bordo.