FC Porto entra na corrida por Rodrigo Pinho

Rodrigo Pinho, actual jogador do Marítimo, é dado como certo no Benfica, mas o FC Porto poderá estar na corrida pelo jogador, avança o Record na sua edição on-line.

De acordo com o jornal desportivo, um dos empresários de Rodrigo Pinho revelou que o Benfica teve de bater a concorrência dos rivais para garantir o reforço para o ataque. Isto porque o FC Porto “chegou até a fazer uma proposta ou algo do tipo”.

Recorde-se que Carlos Pereira confirmou a existência de negociações para que Rodrigo Pinho possa sair já, neste mês de Janeiro, para o Benfica.

Em final de contrato com o Marítimo, o jogador tem um pré-acordo com os ‘encarnados’ para as próximas cinco temporadas, onde vai auferir 500 mil euros ano, escreveu o DIÁRIO a 11 de Janeiro.