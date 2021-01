Quase 90% moram em concelhos de risco elevado e muito elevado. É este o tema que faz a manchete do DIÁRIO, desta segunda-feira. No início do ano, a Madeira tinha 155.300 pessoas a viver em zonas de perigo de transmissão de covid-19. Agora, esse indicador subiu para 88%, representando 222.900 habitantes. No espaço de uma só semana, o número de novos casos diagnosticados cresceu 39%. Refira-se que, ontem, a Região registou mais duas mortes e 88 novas infecções.

Outro dos assuntos em destaque está relacionado com a ordem para recolher. Com vista a controlar a pandemia e evitar o confinamento total, o Governo Regional impõe, a partir de amanhã e até 31 de Janeiro, recolher obrigatório às 19 horas durante a semana, suspensão das aulas presenciais nas escolas do 3.º Ciclo e Secundário e restrições no comercio. Perante isto, o PS acusa Executivo de tomar “decisões em cima do joelho”.

Neste dia, fique ainda a saber que a associação para autistas foi assaltada duas vezes num mês e que uma jovem com raízes da Madeira é finalista de um concurso internacional de beleza.

No que toca ao desporto, saiba também que o Marítimo venceu, ontem, no seu estádio, o Sporting (2-0) em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

