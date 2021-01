Horários do Funchal reforça carreiras entre as 16 e as 19 horas

A empresa Horários do Funchal está a proceder a um reajustamento das viagens de autocarro, por forma a corresponder à procura, a partir de quarta-feira, que deverá ocorrer em moldes diferentes do que até então. Por isso, entre as 16h e as 19 horas irá haver um reforço de viagens.

"Temos de assegurar que as pessoas chegam a casa até às 19 horas" referiu Alejandro Gonçalves, presidente do Conselho de Administração, ao DIÁRIO. De recordar que, a proibição de circulação, durante a semana, acontece a partir das 19 horas.

Recolher obrigatório às 19 horas durante a semana na Madeira Nos fins-de-semana, (sábados e domingos) e feriados, essa interdição de circulação na via pública mantém-se entre as 18 horas e as 5 horas do dia seguinte

A Horários do Funchal vai também suprimir algumas viagens, sendo que a partir das 21 horas as carreiras ocorrem de hora em hora. "Por exemplo, se a primeira viagem depois das 21 horas acontece às 21h05, significa que a próxima será às 22h05 e assim sucessivamente", explicou o presidente do Conselho de Administração.

Os autocarros continuam a circular até à 1 hora, por forma a assegurar o transporte daqueles que estão abrangidos pelas excepções de circulação, como trabalhadores em farmácias, clínicas, entrega de refeições ao domicílio e outros.