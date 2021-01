Tripulante resgatado de embarcação na Ribeira Brava

A Capitania do Porto do Funchal confirmou a notícia avançada hoje pelo DIÁRIO que dava conta de que um homem de nacionalidade portuguesa havia sido resgatado de uma embarcação, a uma milha e meia a Sul da Ribeira Brava. Um resgate coordenado pelo Capitão do Porto do Funchal, em coordenação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, em articulação com Serviço Regional de Protecção Civil.

Segundo a Capitania do Porto do Funchal, o indivíduo apresentava sintomas de mau estar e desmaio. O alerta foi dado às 16 horas, tendo sido empenhada uma embarcação salva-vidas do Funchal.

O tripulante desembarcou no cais da Ribeira Brava pelas 16h32, onde era aguardado pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que o transportaram para o centro de saúde da Ribeira Brava.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.