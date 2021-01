Madeira com 88 novos casos de covid-19

A Madeira regista hoje 88 novos casos positivos de covid-19, segundo o boletim epidemiológico actualizado pela Direcção Regional de Saúde. A Região passa a contabilizar 2766 casos confirmados de covid-19. Há ainda 230 novas situações, que se encontram em estudo.

Os novos casos dizem respeito a 7 importados (5 provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 da Região Norte a e 1 da Região Centro de Portugal) e 81 de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos.

Do total de casos positivos registados, 4 correspondem a profissionais do sector da educação identificados no âmbito do rastreio em curso nos estabelecimentos de educação e ensino do concelho do Funchal.

Actualmente existem 1234 casos activos, dos quais 148 são casos importados e 1086 são casos de transmissão local.

58 pessoas encontram-se hoje internadas (52 em Unidades Polivalentes e 6 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19).

Neste dia, há 2 novos óbitos a reportar, pelo que a RAM contabiliza, até à data, um total de 20 óbitos associados à covid-19.