O São João e aquilo que nos une!!!

O São João é uma das maiores expressões da identidade do Porto Santo. Não é apenas uma festa. Não é apenas um desfile. É um momento em que a nossa comunidade se reencontra, celebra as suas raízes e demonstra aquilo que sempre caracterizou esta ilha, a união de um povo resiliente.

Quem vê as marchas na noite de dia 23 de junho, vê a cor, a música e a alegria. Mas quem conhece verdadeiramente esta tradição sabe que existe muito mais para além do que acontece nessa noite nas ruas do Porto Santo.

Existem meses de trabalho. Existem noites de ensaio. Existem preocupações, desafios e muito esforço. E existem centenas de porto-santenses que dedicam o seu tempo, a sua energia e o seu talento sem esperar qualquer recompensa.

Fazem-no por amor à camisola.

Fazem-no porque acreditam na sua terra.

Fazem-no porque compreendem que as marchas são muito mais do que uma tradição. São uma herança que recebemos de quem veio antes de nós e que temos o dever de transmitir às gerações futuras.

Por isso, é impossível falar do São João sem prestar uma palavra de reconhecimento às líderes das marchas. Mulheres que, ano após ano, assumem uma responsabilidade enorme e que, com dedicação, persistência e paixão, conseguem mobilizar dezenas de pessoas em torno de um objetivo comum.

São elas que muitas vezes enfrentam as maiores dificuldades. São elas que organizam, motivam e mantêm viva uma tradição que faz parte da alma do Porto Santo.

E fazem-no, na maioria das vezes, apenas por amor à sua terra.

O Porto Santo sempre foi uma ilha de gente trabalhadora. Uma ilha onde as pessoas sabem que os resultados só aparecem com esforço e dedicação. E as marchas populares são um dos melhores exemplos desse espírito.

Mas o São João tem também uma importância económica que não pode ser ignorada. Nesta altura do ano, a ilha ganha uma dinâmica especial. Os restaurantes recebem mais clientes, os estabelecimentos comerciais registam maior movimento, os alojamentos acolhem visitantes e muitas famílias beneficiam diretamente da atividade gerada por estas festividades.

Contudo, o verdadeiro valor do São João não se mede em números.

Mede-se no orgulho que sentimos quando vemos às nossas gentes a desfilar.

Mede-se na emoção de quem participa.

Mede-se nas famílias que se juntam.

Mede-se na capacidade de manter vivas as nossas tradições.

Porque o Porto Santo faz-se das suas pessoas. E são as pessoas que continuam a ser o nosso maior património.

Num tempo em que tudo muda tão rapidamente, é reconfortante perceber que ainda existem momentos capazes de nos unir em torno daquilo que realmente importa.

O São João é um desses momentos.

É a celebração da nossa identidade. Das nossas raízes. Da nossa história.

E é também a prova de que continuamos a ser um povo resiliente, orgulhoso da sua terra e determinado em preservar aquilo que nos une.

Porque cuidar das nossas tradições é também cuidar do futuro do Porto Santo.

Viva o Porto Santo, viva o nosso São João.