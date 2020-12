A Strauss International Salon Orchestra vai protagonizar o concerto de Ano Novo na Igreja Inglesa do Funchal na tarde de 1 de Janeiro, com a participação especial do virtuoso violonista Andrei Ladeishchikov e dos solistas Joana Ferreira e Duarte Santos. O espectáculo será constituído por duas sessões, às 15h30m e às 17h30m, e devido às restrições relacionadas com a pandemia será permitida apenas a assistência por 50 pessoas. Os bilhetes encontram-se à venda na Igreja Inglesa (Rua do Quebra Costas) todos os dias, até quarta-feira, entre as 15h00 e as 17h00.

Segundo a organização, “o reportório fará a ponte entre os temas típicos de concerto de Ano novo Vienense (Áustria) e a Broadway (EUA) onde estarão presentes registos de musicais e operetas como ‘My Fair Lady’, ‘The Merry Widow’, ‘Fiddler on the Roof’, ‘Evita’, ‘West Side Story’, além de valsas e polcas de Strauss, Lehar e Czardas, com incursões alusivas ao típico ‘Gipsy Violin’”.

Para mais informações sobre este concerto, o contacto telefónico é 965850106.