Há um terceiro navio de cruzeiro na noite de réveillon na Madeira

Há um terceiro navio de cruzeiro a confirmar a presença na noite de réveillon no Funchal que deverá fazer companhia ao ‘Mein Shiff 3’ e ao ‘MS Europa 2’, para assistir ao espectáculo pirotécnico na noite do fim-de-ano, devendo todos eles manter a distância de 3 milhas, qualquer coisa como 5,6 quilómetros da costa.

Trata-se do ‘Mein Schiff 1’, navio irmão do 'Schiff 3', que está em cruzeiro de 21 dias nas Canárias. De acordo com a programação da companhia germânica Tui Cruises, o navio encontra-se em trânsito de La Gomera para Puerto del Rosário, onde deverá chegar na manhã do dia 29.

A ilha de Fuerteventura será o último porto do ‘Mein Schiff 1’ antes de rumar à Madeira, onde deverá chegar pelas 23 horas do último dia do ano, já bem perto do momento mágico: 180 mil disparos vão encher de cor os céus do anfiteatro do Funchal.

A grande novidade será o facto de o luxuoso navio viajar com um número razoável de turistas, atendendo ao momento pandémico: 1.083 passageiros e 790 tripulantes, de acordo com a ‘Cruise Harbour News’.

Já o ‘Mein Schiff 3’, que chegou ontem à noite à Madeira e encontra-se neste momento a pairar ao largo da zona Oeste da ilha, transporta apenas tripulação: 67 elementos.

Os dois gigantes da companhia germânica Tui Cruises reencontram-se, assim, na Madeira, desta vez marcando lugar na baía do Funchal para assistir a um dos melhores espectáculos pirotécnicos do mundo, fundeados a 3 milhas da costa, onde terão a companhia do ‘MS Europa 2’.

O luxuoso navio da companhia Hapag Lloyd Cruise Lines, que viaja com cerca de duas dezenas de passageiros, deverá efectuar um cruzeiro à volta a ilha da Madeira, posicionando-se depois na baía do Funchal para assistir à passagem de ano ao largo.

No final do espectáculo, o trio ruma para Sul, com destino às canárias.