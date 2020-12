Câmara de Lobos em risco elevado. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Aumento recente de casos do novo coronavírus, com a chegada de emigrantes e estudantes, já forçou a autarquia a elevar o nível de alerta municipal. Pedro Coelho garante que os câmara-lobenses “são pessoas responsáveis” e pede mais atenção da PSP ao concelho.

Vacinação será feita no ‘Núcleo de Apoio’ do Hospital. Região registou ontem novo máximo diário de 60 infecções, 49 das quais de transmissão local, outras das notícias em destaque.

Bruna Gouveia, Graça Freitas e Biden figuras do ano. A Redacção do DIÁRIO e da TSF escolheu as personalidades e os factos de 2020, período marcado pelos efeitos devastadores da pandemia transversal, em que covid-19 foi a palavra eleita. Saiba tudo nesta edição.

Polícias com metralhadoras vigiam ‘bolsas de segurança’. PSP conta com “sentido cívico” da população, mas avisa que “não deixará de intervir em casos de manifesta desobediência”. Não haverá reservas de espaço para ver o ‘fogo’, a não ser pela ordem de chegada aos locais. Para ler no DIÁRIO desta quarta-feira.

Madeirenses procuram ‘bombas’ proibidas. A reportagem nesta edição. A lei de 2017 que proibiu a venda de petardos não trava pedidos dos clientes nas lojas. Quem ganha é o mercado negro destes engenhos artesanais.

Cobrança de Derrama no Funchal dá briga. Assembleia Municipal de hoje vai deliberar sobre pacote fiscal municipal, que não inclui aquele imposto. PSD tem dúvidas sobre a legalidade da cobrança desde 2019. Também em destaque nesta edição.