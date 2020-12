Mulher esfaqueada no Pico das Romeiras

Uma mulher com cerca de 40 anos foi esta noite esfaqueada, no Pico das Romeiras, no Funchal. Os golpes foram, alegadamente, desferidos pelo companheiro da vítima, num presumível quadro de violência doméstica.

Socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pela EMIR, a vítima foi prontamente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, em estado grave, com ferimentos na zona torácica, dando entrada no Bloco Operatório da referida unidade de saúde.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) enviou também para o local vários elementos da Brigada de Intervenção Rápida (BIR).