Uma viatura ligeira incendiou-se há instantes no Covão, em Câmara de Lobos.

Ao que foi possível apurar, o fogo deflagrou na zona do motor e no tablier. As chamas estão a ser combatidas pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, com o apoio de uma viatura ligeira de combate a incêndios.