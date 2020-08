Jovem sob o efeito de bloom dá falso alerta

Eram 7h20 desta manhã quando um jovem sob o efeito de bloom pediu socorro aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz pois o apartamento, no sítio das Eiras, no Caniço, estava a arder. Quando a corporação lá chegou em peso com homens e viaturas, o rapaz, com idade entre os 25 e os 30 anos, estava sentado de sofá e não havia fogo. Segundo fonte no local, devido ao efeito da droga continuava a gritar “Está tudo a arder”.

A Polícia de Segurança Pública também esteve do local e acabou por levar o rapaz para o hospital para ser visto por um médico.