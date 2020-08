Casa devoluta volta a arder no Funchal

É o segundo incêndio no espaço de dois dias. Uma casa devoluta, situada na Rua Bela de São Tiago, no Funchal, voltou a ser consumida pelas chamas por volta da meia-noite de hoje.

Nove elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses extinguiram o fogo com uma viatura pesada de combate a incêndios, tendo estado também no local com uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.

Tal como já foi noticiado, esta casa é frequentada por indivíduos em situação sem-abrigo e encontra-se com muito lixo amontoado. Já foi palco de vários incêndios este ano.

A vizinhança lamenta o facto de “ninguém fazer nada para resolver esta situação” e teme que “este lixo possa provocar um grande incêndio que atinja outras habitações”.