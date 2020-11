Vai faltar água em Câmara de Lobos e na Ribeira Brava

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos e da Ribeira Brava, que visam diminuir as perdas de água, haverá interrupção do abastecimento de água potável em algumas zonas.

No concelho de Câmara de Lobos:

Segunda-feira, 23 de Novembro

- Na freguesia de Câmara de Lobos, a água vai faltar segunda-feira, dia 23, em diversos sítios, nomeadamente, Barreiros, Casa Caída, Castelejo, Marinheira, Pomar do Meio, entre as 11h e as 15 horas.

- Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos Barreiros, Castelejo e Covão, entre as 9h e as 13 horas.

Terça-feira, 24 de Novembro

- Na freguesia do Estreito, a água vai faltar nos sítios da Covão, Panasqueira e Vargem, entre as 9h e as 13 horas.

- Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio do Rancho, entre as 9h e as 13h.

Quarta-feira, 25 de Novembro

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios da Nogueira e Pedregal, no, entre as 9h e as 15h.

- Na freguesia de Estreito de Câmara de Lobos, no sítio do Garachico, entre as 11h e as 15h.

Quinta-feira, 26 de Novembro

- Na freguesia de Câmara de Lobos, nos sítios do Ribeiro Real, Lourencinha e Fajã, entre as 9h e as 13h.

Sexta-feira, 27 de Novembro

Na freguesia de Câmara de Lobos, no sítio da Nogueira, entre as 9h as 13h.

No concelho da Ribeira Brava:

O abastecimento de água será condicionado na freguesia do Campanário, nos sítios da Calçada, Carmo, Chamorra, Corujeira, Igreja, Lombo do Romão, Serrado e Rodes, no dia 25, entre as 9h e as 13h.