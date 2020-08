Fogo em mato e incêndio numa viatura fizeram sair Bombeiros Voluntários Madeirenses

Eram quase 22 horas de ontem quando o quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) recebeu o alerta para uma suspeita de fogo em mato junto à Padaria Mariazinha, na Boa Nova, mais precisamente na Vereda do Lombo de São João Latrão. A corporação saiu com um veículo ligeiro e um pesado de combate a fogos florestais, apoiados por sete homens, que estiveram no terreno cerca de uma hora.

Depois, já durante a madrugada, a corporação voltou a ser chamada, então para pôr fim a um fogo numa viatura que estava a arder no Beco de Santa Emília, uma transversal à Rua 31 de Janeiro no Funchal. O incêndio começou por volta das duas da manhã, tendo os BVM ido para o local com um veículo pesado, uma ambulâcia e oito elementos. Lá ficam pouco mais de uma hora.

O fogo causou danos na viatura ligeira, mas não houve feridos. O carro estava estacionado, sendo o fogo de origem desconhecida.