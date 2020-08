Oito bombeiros combateram incêndio em casa devoluta no Funchal

Oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram esta manhã a combater um incêndio que deflagrou numa casa devoluta, na Rua Bela de São Tiago, no Funchal. Uma residência que é frequentada por indivíduos em situação sem-abrigo, onde existe bastante lixo amontoado, o que já tem originado vários incêndios nos últimos tempos.

As chamas foram extintas com o apoio de duas viaturas de combate a incêndios, uma pesada e outra ligeira. Os bombeiros foram também para o local com uma ambulância que não chegou a ser utilizada.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.