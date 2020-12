Trabalhadores da restauração e hotelaria em protesto no dia 10 de Dezembro

Os trabalhadores da restauração, hotelaria e similares irão juntar-se num protesto, em Lisboa, no próximo dia 10 de dezembro, garantido que são os "mais afetados" pela pandemia, segundo um comunicado da Fesaht.

Na nota, a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht) disse que os "trabalhadores dos hotéis, restaurantes, cafés, pastelarias e similares têm sido os mais afetados pela pandemia e tudo indica que continuarão a sê-lo ainda por um largo período".

De acordo com a organização, "desde o início da pandemia que milhares de trabalhadores deixaram de receber o seu salário, viram os seus direitos serem postos em causa e os rendimentos mensais reduzidos drasticamente, incluindo o direito a tomar as suas refeições em espécie".

A Fesaht acredita que é "tempo de o Governo apoiar os trabalhadores diretamente", garantindo que "as vítimas são os trabalhadores e não aqueles que tiveram elevados proveitos durante muitos anos à custa do aumento exponencial do turismo, de dormidas, receitas e da exploração de quem trabalha".

A organização diz ainda que "não acompanha os protestos dos patrões da restauração, bebidas e alojamento que reclamam apoios do Governo", assegurando que "estes apoios não revertem para manter o emprego, os direitos e os salários dos trabalhadores".

Além disso, a organização entende que "as restrições dos horários de funcionamento dos estabelecimentos não são compreensíveis e põem em causa os direitos dos trabalhadores" exigindo que se mantenham "abertos com regras de segurança, saúde e bem-estar".

"Assim, a Fesaht promove uma concentração nacional de protesto, dia 10 de dezembro, pelas 11:00, no Ministério do Trabalho, na Praça de Londres, em Lisboa, para exigir medidas de apoio aos trabalhadores da restauração, bebidas e alojamento", segundo a mesma nota.