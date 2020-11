Trânsito intenso a meio da semana

Bom dia.

Antes das 8 horas as estradas que levam ao centro do Funchal começam a ficar concorridas, com o trânsito a acumular-se em várias entradas e saídas da via rápida. As zonas do Garajau e da Cancela, para entrar, e as da Pena, São Martinho e do Hospital Dr. Nélio Mendonça, para sair, é onde há registo de maior afluência de carros.

Na Rua das Maravilhas e na Rua Luís de Camões, abaixo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, circulam muitos carros, como na Avenida do Infante. O mesmo se passa no Caminho de Santo António e em parte do Caminho dos Alámos, que a esta hora se faz com trânsito moderado.

Nas redondezas do Mercado dos Lavradores e do Centro Comercial Anadia, como é hábito, são estradas para atravessar em marcha lenta a esta hora. Acima, a Rua da Ribeira de João Gomes, a Rua Conde Carvalhal e a Rua Dr. Pestana Júnior são outros pontos críticos se está com pressa.

A 5 de Outubro e a 31 de Janeiro estão com trânsito intenso Avenida do Mar é outra das zonas complicadas.

A Avenida do Infante e a Avenida do Mar, sentido centro do Funchal, acusam lentidão na estrada, com trânsito moderado e na Avenida Calouste Gulbenkian está ainda mais complicado, com muita afluência e trânsito bem vagaroso.

Também em direcção ao centro do Funchal, tanto na Estrada João Paulo II, como na Estrada da Casa Branca o trânsito já está a entupir esta manhã. Na Estrada Monumental também, mas a zona mais crítica é mesmo a Rua Saint Helier.

Os acessos de Câmara de Lobos parta o Funchal estão mais desimpedidos, embora se registe trânsito moderado em alguns pontos da via rápida.