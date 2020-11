Choque em cadeia condiciona trânsito na via rápida no Funchal

Uma colisão está a condicionar o trânsito na via rápida, no Funchal. O acidente aconteceu no sentido Câmara de Lobos - Funchal, antes da saída para Santa Rita.

Segundo foi possível apurar, o acidente envolveu três automóveis e deu-se na faixa da esquerda. Não há indicação de feridos.

A ViaLitoral já se encontra no local, mas o trânsito flui de forma lenta.