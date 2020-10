Trânsito intenso nos sítios do costume

Bom dia.

A esta hora já começa a ser difícil circular com rapidez nas estradas da Madeira. Como para entrar no Funchal, particularmente em algumas saídas da Via Rápida. Há mais trânsito na zona de São Martinho, sobretudo próximo ao Laboratório Regional de Engenharia Civil e na rotunda e imediações do Cemitério das Angústias. À saída da Via Rápida nos Viveiros, o trânsito também está demorado e junto ao nó da Pena já há concentração.

Junto ao Hospital dr. Nélio Mendonça é outra das saídas da Via Rápida com alguma complicação.

Congestionada está também a zona da Cancela, , com trânsito lento sobretudo junto ao nó de entrada na Via Rápida. Na Rua da Boa Nova, próximo da Igreja, já há apontamentos de trânsito demorado, como na Rua Visconde Cacongo.

Na zona da Cruz Vermelha, a rotunda e imediações também estão concorridas e o trânsito também está lento no Caminho de de Santo António e no Caminho da Penteada.

Dentro do Funchal, a Rua da Ribeira de João Gomes é uma das zonas críticas.

A estrada Monumental, a Rua dr. Pita e a das Virtudes também já estão concorridas.