13 novos casos na Madeira e 150 em estudo

Há 13 novos casos positivos de covid-19 a reportar, esta quarta-feira, pelo que a Região passa a contabilizar 811 casos confirmados desde Março. Trata-se de 13 casos de transmissão local (6 no Funchal, 4 em Santa Cruz, 2 em Machico e 1 em Santana), todos associados a contactos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados, a Direcção Regional de Saúde assinala que um deles diz respeito a um profissional de saúde, com actividade profissional no sector privado, da área social. A respectiva instituição tem o plano de contingência activo e uma investigação epidemiológica está em curso.

No total, há também 150 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, 12 provenientes da operação de rastreio do Aeroporto da Madeira e 138 relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.

Por outro lado, há mais 10 casos recuperados a reportar e a Região passa a contabilizar 207 os casos activos, dos quais 40 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 167 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos ativos, 26 são não-residentes e 181 são residentes.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 25 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 178 em alojamento próprio e 4 pessoas encontram-se internadas - três na Unidade Polivalente dedicada à covid-19 e um doente na Unidade de Cuidados Intensivos.

Casos Confirmados Casos Activos Casos Recuperados Pessoas Internadas Óbitos 811 207 602 4 2

Quanto à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.395 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo. No que respeita a vigilância de viajantes, 5.672 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação 'Madeira Safe'.