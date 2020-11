Trânsito lento em alguns pontos da via rápida

A chuva apresenta-se como um perigo acrescido num asfalto molhado e escorregadio, por isso os condutores madeirenses circulam nesta manhã de sexta-feira com cuidados redobrados em algumas vias, sobretudo na via rápida.

É o caso do que se sucede, neste momento, junto ao nó da Ponte dos Frades (9,7km), em Câmara de Lobos, com a marcha a seguir algo lenta até à Ponte dos Socorridos. Também no túnel de João Abel de Freitas (15,8km) vislumbra-se algum trânsito, sobretudo na saída número 11 da via rápida.

Outro ponto crítico relacionado com a circulação automóvel volta a se fazer sentir junto à Escola Horácio Bento de Gouveia. A fila de trânsito estende-se desde a Repsol da Levada do Cavalo até bem próximo da Rua dos Ilhéus.

No que à baixa do Funchal diz respeito, os veículos também circulam de forma algo lenta nas imediações da Quinta Magnólia, na Rua Câmara Pestana, Rua 31 de Janeiro, Rua 5 de Outubro, Rua Conde Carvalhal, Rua Elias Garcia, Rua Dr. Pestana Júnior, Rua da Rochinha, Estrada dos Marmeleiros e na Rua Pedro José de Ornelas.