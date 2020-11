Aviso de vento forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para a Madeira, que significa vento de força 7 (51 a 63 quilómetros por hora) de qualquer direcção.

Por isso, recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.