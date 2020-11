Marcha lenta em alguns pontos da via rápida

O asfalto escorregadio está a fazer com que muito automobilistas conduzam, nesta manhã de segunda-feira, com a máxima prudência. A marcha é por isso lenta em alguns pontos viários da Região, com particular foco na via rápida. Caso do nó do Pinheiro Grande (14), no sentido Santa Cruz - Funchal, onde a via de aceleração se encontra algo congestionada.

A fluidez de circulação também mostra sinais de abrandamento no nó da Pestana Júnior (12) para os condutores que chegam desde a Zona Leste, um pouco à semelhança do que se sucede no nó de Câmara de Lobos (6), com muitos automóveis a se concentrarem na entrada para a via rápida (sentido Funchal), próximo do tabuleiro da Ponte dos Socorridos.

Pela cidade do Funchal as zonas de maior pressão concentram-se junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, em alguns pontos da Rua Dr. Pita, e também em artérias mais 'concorridas', como são os casos da Rua 5 de Outubro, Rua 31 de Janeiro, Rua da Ribeira de João Gomes, Rua do Visconde de Anadia e Rua Brigadeiro Oudinot.