Trânsito difícil nos lugares do costume

A esta hora está a ser mais difícil entrar no Funchal, com a pressão dos automóveis a crescer na Rua da Ribeira de João Gomes e Visconde Anadia. Na Rua da Rochinha há alguma concentração, e na rotunda à saída da Conde Carvalhal esteja com dificuldade em fluir. A Rua 5 de Outubro tem também já mais trânsito.

Na via rápida, conte com circulação lenta junto ao nó da Boa Nova e também no nó da Pena, estando toda essa zona no laranja/vermelho. Na saída para o Hospital Nélio Mendonça as coisas complicam-se, particularmente junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia e na Rua das Maravilhas.

Como habitualmente, há mais trânsito na zona de São Martinho, particularmente junto ao Laboratório Regional de Engenharia Civil e na rotunda e zona circundante ao Cemitério das Angústias. Demoras ainda no Caminho de Santo António, no Caminho da Penteada e à saída da via rápida nos Viveiros. A rotunda junto à Cruz Vermelha está concorrida.