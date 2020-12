Chuva, vento e trovoada para este feriado na Madeira

Neste feriado, dia 1 de Dezembro, o IPMA prevê para a Madeira céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes. Há ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

O vento será moderado a forte (35 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 70 km/h, sendo forte (40 a 55 km/h), com rajadas até 100 km/h, nas terras altas, diminuindo de intensidade a partir do final da tarde.

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal, através do IPMA, emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para a Madeira, que significa vento de força 7 (51 a 63 quilómetros por hora) de qualquer direcção.

Está prevista uma pequena subida da temperatura, sendo que a máxima será 20.ºC e a mínima 14.ºC.

Para o Funchal, a previsão é de períodos de céu muito nublado e aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes. Há também condições favoráveis à ocorrência de trovoada.

O vento será moderado a forte (35 a 45 km/h) de sudoeste, com rajadas até 70 km/h.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros.

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal, através do IPMA, prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 18 horas desta terça-feira.

A temperatura da água do mar será de 21ºC.