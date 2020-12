Orçamento do Funchal para 2021 chumbado

Foi longa a discussão sobre o orçamento e plano da Câmara Municipal do Funchal para 2021, mas no final não houve fumo branco. O documento foi chumbado com os votos contra do PSD e do CDS-PP, que ao longo do dia fizeram duras críticas às opções do Executivo camarário. Os restantes partidos abstiveram-se na votação.

Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal, defendeu as opções para o próximo ano e deixou alertas aos deputados municipais que, levados pelas "ofertas" do Governo Regional, estão a condicionar o futuro dos funchalenses.