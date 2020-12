Só com um "milagre” o Orçamento do Funchal seria aprovado, diz PTP

A deputada do PTP diz que só com um “milagre” o Orçamento da Assembleia Municipal do Funchal seria viabilizado, já que a Coligação Confiança só se “entende” à direita.

“Agora que perderam o CDS, perderam o norte. São incapazes de dialogar com a oposição de esquerda na Assembleia Municipal do Funchal“, constatou Raquel Coelho, recordando que o CDS viabilizou, nos últimos anos, os orçamentos e as propostas da Coligação Confiança na Assembleia Municipal do Funchal graças a uma “aliança que chegou ao fim” com o acordo de governo entre o PSD e o CDS, em 2019.

Raquel Coelho, deu como exemplo, o apoio do líder do PS, Paulo Cafofo, à candidatura de Marcelo a Belém. “Imaginemos o que era o Pinto da Costa anunciar que a partir de agora ia apoiar o Benfica e não o Futebol Clube do Porto para o campeonato”, comparou a deputada.