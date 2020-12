Restrições ao Reino Unido cancelam "cerca de 40% das reservas" em hotéis da Madeira

O mercado britânico é o mais importante para a Madeira, o que revela uma "situação particularmente difícil" para a hotelaria. A indicação é dada por António Trindade, que reage desta forma às restrições impostas pelo Governo da República à entrada no país de cidadãos vindos do Reino Unido. As perdas de passageiros, já anunciadas por Eduardo Jesus, devem reflectir-se no cancelamento de cerca de 40% das reservas em hotéis da Região.

O presidente e CEO do grupo Porto Bay assume que se estava a assistir a uma retoma do mercado, que revelava "números interessantes", mas que essa evolução decaiu com estes cancelamentos.

Quando se sentia que após um mau início de Inverno, havia números interessantes para o Fim do Ano, há agora uma necessidade de reajuste a que, infelizmente, já começamos a estar habituados. António Trindade, presidente e CEO do grupo Porto Bay

Apesar de reconhecer que esta é uma necessidade, afirma que podem existir notícias mais animadoras no princípio do próximo ano, com o reajustar de medidas dos diversos países da União Europeia.

"Os operadores estão a tomar decisões, praticamente, à semana. Foram cancelados voos até ao final do ano, mas mantêm abertos voos no princípio de Janeiro", refere António Trindade.

O presidente do grupo Porto Bay lembra que, além da questão dos voos, também a vacinação no Reino Unido já está a travar as reservas na Região. Ciente de que o mercado inglês, nesta altura do ano, é maioritariamente composto por uma faixa etária mais elevada, são estes cidadãos que aguardam pela marcação da vacinação. Por esse motivo, não querem sair do território britânico.

"Estão a pedir a suspensão das suas reservas na Madeira para garantirem que não são preteridos na sua vacina", explica.

Quais as novas regras?

De recordar que, ontem, o Governo da República anunciou medidas restritivas à entrada de passageiros provenientes do Reino Unido em território nacional. As restrições implicam que só possa aterrar em Portugal os passageiros que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal. Além disso, têm de apresentar, na chegada, o comprovativo de realização de teste laboratorial para rastreio à covid-19 com resultado negativo ou então realizar o teste no aeroporto, cumprindo isolamento até obter resultado.

Estas novas regras já levaram a que cinco voos provenientes do Reino Unido que, esta segunda-feira, tinham como destino a Madeira fossem cancelados.