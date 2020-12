43 novos casos na Madeira

Há 43 novos casos positivos a reportar este sábado, na Madeira. Um novo máximo diário registado desde o início da pandemia, no arquipélago. Sobre estes novos positivos, trata-se de 12 casos importados (11 provenientes do Reino Unido e um da França) e 31 casos de transmissão local, associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados hoje há a assinalar um caso positivo na área social, tratando-se de um profissional em formação identificado no âmbito do rastreio de contactos de um caso positivo provenientes de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, do sector social. A investigação epidemiológica continua em curso.

Por outro lado, há mais 26 casos recuperados, pelo que a Região passa a contabilizar 861 casos recuperados de covid-19. São por isso 321 os casos activos, de momento, na Madeira, dos quais 74 são casos importados e 247 são casos de transmissão local. Relativamente à residência dos casos activos, 47 são não-residentes e 274 são residentes.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 39 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 263 em alojamento próprio e 19 pessoas encontram-se hoje internadas, 18 na Unidade Polivalente e uma na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No total, há 63 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.