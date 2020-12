Encontrado corpo de jovem desaparecido após explosão em Lisboa

O corpo do jovem que estava desaparecido após a explosão ocorrida no domingo num prédio em Lisboa foi encontrado hoje de madrugada, confirmou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi encontrado pelas 02:45 e esta manhã o regimento já não tem meios no local.

A explosão na Rua de Santa Marta, seguida de incêndio e derrocada, ocorreu ao início da manhã de domingo.

A parte da frente do edifício ruiu e várias projeções atingiram o Hospital de Santa Marta. A explosão atingiu também viaturas estacionadas naquela rua do centro de Lisboa.

De acordo com informação divulgada pelo município no domingo, havia a indicação de que o jovem desaparecido tinha 24 anos.