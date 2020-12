Santana cancela Festa dos Compadres em 2021

No próximo ano não haverá Festa dos Compadres, em Santana. O evento que é ‘cabeça de cartaz’ das festividades no concelho nortenho e que deveria realizar-se no início do mês de Fevereiro, está oficialmente cancelado, revelou hoje o presidente do Município, Dinarte Fernandes. Anúncio feito perante a Assembleia Municipal, onde não coloca de parte vir a acontecer o mesmo com os outros grandes eventos, embora estes ainda estejam dependentes da evolução da pandemia da Covid-19.

Certa, para já, é a não organização da Festa dos Compadres 2021, por considerar “impossível” organizar o evento quando estamos a entrar “numa fase tão crítica”.

O presidente da Câmara primeiro hesitou em dar desde já como cancelada a grande festa que abre o Carnaval na Madeira, ao assumir estar “na iminência de informar que não vamos ter Festa dos Compadre. Como outros eventos, eventualmente”, admitiu. Para já fez saber que “até Maio do ano que vem” os eventos “estarão em risco de acontecer”.

Dinarte Fernandes falava sobre apoios às associações culturais reclamada pela bancada do PSD, a exemplo do Programa de Apoio às Empresas.

“Penso que 2021 vai ser um ano importantíssimo para podermos avaliar o impacto da pandemia na saúde financeira e não só destas instituições (culturais)”, considerou o autarca do CDS, que já antecipa “um ano difícil” para a sustentabilidade dos grupos.

Prometeu estar atento ao desenrolar das coisas e deu a garantia que “se for necessário apoiar as instituições, vamos ter isso em consideração”.

Dito isto, dissipou as dúvidas quanto ao futuro próximo dos eventos organizados pela autarquia.

“Não sabemos relativamente a 2021, quando é que poderemos eventualmente ter algum evento, se é que vamos ter algum evento e se será dentro da normalidade que nós estávamos acostumados”, aludindo aos festivais como a Mostra Gastronómica e o 24 Horas a Bailar. Concretizou depois o que admitira antes: “Uma coisa é certa. A Festa dos Compadres não existirá”, afirmou. Tudo porque antevê que “Janeiro será um mês tão crítico”. Mesmo esperando estar enganado nesta previsão, assume que já não haverá condições para organizar a tradicional Festa dos Compadres.