Rui Marques, do PSD, disse que o orçamento regional 2021 traz as medidas adequadas para a Região. “A oposição acha que é um orçamento mau, mas eu não acho”. Dirigindo-se a Ricardo Lume, que começou a intervenção parlamentar com algumas crítica ao programa social FAROL, referiu que “quem precisa de um farol é o PCP”.

Carlos Fernandes, também do PSD, sublinhou que este “é um orçamento de esperança” e pediu a Augusta Aguiar mais esclarecimentos sobre o trabalho feito no âmbito do emprego na Região.

Para o Fundo de Emergência para Apoio Social (FEAS) e o Fundo de Apoio Regional a Organizações Locais (FAROL), em 2021, está prevista uma verba global de 6 milhões de euros.