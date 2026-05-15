Olavo Câmara alerta para falta de solução após derrocada no Porto Moniz
Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz afirma que "falta “norte” (e encontrar o norte) no que diz respeito às prioridades governativas"
Agente da PSP foi atingido pela derrocada no momento em que se deslocava para o local de trabalho esta madrugada
O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, reagiu publicamente à derrocada ocorrida esta madrugada no sítio da Pedra, entre o túnel João Delgado e a Ladeira da Vinha, que atingiu uma viatura onde seguia um agente da PSP.
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Numa publicação feita nas redes sociais, o autarca afirma que “uma imagem vale mais do que mil palavras”, mas sublinha que o registo do incidente “não consegue traduzir o sentimento profundo que toda a população do Porto Moniz sente neste momento”. Olavo Câmara considera que a situação não é nova e aponta responsabilidades políticas, referindo que a solução para o problema “há muito que foi apresentada, anunciada, prometida e rapidamente esquecida por quem tem responsabilidades na matéria”.
Na mesma publicação, o presidente da autarquia critica ainda aquilo que descreve como falta de definição de prioridades governativas, afirmando que falta “norte (e encontrar o norte)” no que diz respeito à acção política.
O autarca defende ser necessário “recentrar as prioridades na salvaguarda da nossa população e canalizar os meios e esforços necessários para avançar com a solução que garanta a segurança de todos os que circulam naquela estrada”, reforçando o apelo à intervenção na zona afetada.
A derrocada desta madrugada voltou a acontecer num troço já identificado como problemático devido à recorrência de quedas de pedras, situação que tem sido motivo de preocupação para residentes e autoridades locais.
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