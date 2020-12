Savoy Signature entrega donativo ao SESARAM

Dando continuidade às acções integradas no projecto de responsabilidade social, a Savoy Signature fez um donativo ao SESARAM, que inclui dez televisões entregues à Unidade Covid-19 do Hospital Nélio Mendonça.

“Para nós, na Savoy Signature, é imperativo agir de maneira socialmente responsável em relação à comunidade local. Nos tempos que correm, o nosso compromisso para com o bem-estar da população é reforçado e reflecte-se nos apoios através de vários donativos feitos em parceria com empresas do grupo ao qual orgulhosamente pertencemos – o Grupo AFA”, afirma Noélia Reis, assessora da Administração da Savoy Signature.

Em Maio passado, recorda a empresa através de nota enviada para as redacções, foram realizadas várias acções numa iniciativa conjunta com empresas do grupo:

· Donativo de 20.000 euros ao SESARAM para compra de ventiladores para o hospital central do Funchal;

· Apoio na aquisição de 5.000 máscaras para a população;

· Cedência de 10 tablets à Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Lombo do Guiné, na Calheta;

Agora, decorre também uma campanha interna de recolha de diversos bens essenciais para entregar às instituições Botão Solidário, Irmãs Hospitaleiras e Casa da Misericórdia da Calheta.

“Juntos, manteremos os esforços necessários para desenvolver novas ações de apoio que visam ajudar a Madeira a enfrentar os desafios decorrentes desta pandemia”. .