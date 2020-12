"Ainda há razão para testar toda a gente na Madeira". A frase pertence a Tiago Marques, infecciologista do Hospital de Santa Maria, que aconselha “mais rigor” e diz que só o controlo efectivo das cadeias epidemiológicas rastreáveis assegurará o domínio da infecção.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta segunda-feira explica ainda que o período favorável à contaminação é de dois dias antes e quatro dias depois dos sintomas.

Outros assuntos em destaque

Pequenos erros pagam-se caro: Nacional perdeu no reduto do campeão nacional, FC Porto, por 2-0, e somou o terceiro desaire consecutivo na I Liga.

Quatro vezes mais casos locais do que importados: Do início do mês até sábado os contágios locais geraram 322 novas infecções contra 75 importadas. Percentagem de mortos na Região é metade da do país. Ontem, registou-se mais uma morte e 31 novos casos.

31 novos casos de covid-19 na Madeira De acordo com o boletim emitido pela Direcção Regional de Saúde são 17 casos importados e 14 de transmissão local

Sem ingleses: Restrições aplicadas aos voos provenientes do Reino Unido, devido à nova estirpe da covid-19, causam perda de 21.300 turistas nesta quadra.

Madeira perde 21.300 pessoas do Reino Unido este Natal Eduardo Jesus diz que só nos resta "esperar que esta decisão não seja prolongada no tempo

E por fim, nesta edição, saiba que o PSD lança pacote fiscal para a retoma do Funchal. Os social-democratas pedem menos impostos para as famílias e empresas sediadas na capital madeirense.

Já sabe que poderá consultar a edição impressa em formato digital ou adquirir o seu exemplar em papel nas Lojas DIÁRIO (Rua Fernão de Ornelas, Rua da Alfândega, Marina Shopping). Também pode comprar o seu matutino de eleição numa banca perto de si. Boas leituras!