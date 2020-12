146 emigrantes vindos da Venezuela chegam hoje à Região

São cerca de 146 passageiros que chegam ao longo do dia hoje à Região, em três voos distintos, o primeiro dos quais, o TP1699, traz a bordo 89 emigrantes provenientes de Caracas naquele que foi o último voo especial deste ano organizado pelo Consulado-Geral de Portugal em Caracas em conjunto com diversas agências de viagens locais, com a TAP Air Portugal a ser a companhia a estar envolvida nesta operação antes do Natal.

Os restantes passageiros chegam em mais dois voos, também da TAP, informou a Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa.

Trata-se do sexto voo de repatriamento, ou voo extraordinário, como as autoridades portugueses preferem chamar, autorizado pelas autoridades venezuelanas uma vez que as ligações aéreas regulares de companhias internacionais estão suspensas com excepção para companhias de países amigos do regime bolivariano.

À chegada à Madeira os passageiros vão ser sujeitos ao cumprimento dos protocolos sanitários exigidos pela actual situação de pandemia de covid-19, cumprindo as indicações das autoridades de saúde tal como fizeram à saída de Caracas respeitando igualmente os procedimentos indicados pela companhia aérea.