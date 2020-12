Jaime Filipe denuncia manobra “manhosa” do PS para impedir cobrança de dívida da água da CMF

O líder parlamentar do PSD, Jaime Filipe Ramos, acusou, esta tarde, no plenário, o grupo parlamentar do PS de “forma sorrateira” e “manhosa” ter introduzido propostas de alteração ao Orçamento para 2021 que visavam impedir a empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) de cobrar a dívida milionária que a Câmara Municipal do Funchal foi condenada a pagar em diversas instâncias judiciais.

“O PS Utiliza o parlamento para safar os camaradas socialistas. Andam a gozar não só com as instâncias judiciais, com quem devem [ARM] e com os munícipes. Isto é grave. Isto é o que há de mais baixo na política senhor Paulo Cafôfo”, declarou o chefe da bancada social-democrata.

Em resposta, o líder parlamentar do PS, Miguel Iglésias, lembrou que quem criou o litígio com os pagamentos de taxas dos serviços da ARM foi um executivo camarário do PSD, de que fazia parte o ex-vereador Pedro Calado, que está no parlamento para a discussão do Orçamento para 2021.

Numa fase mais adiantada do debate, o próprio vice-presidente do Governo, Pedro Calado, acusou o PS de apresentar uma proposta que visava "branquear uma situação caloteira para com a empresa ARM".