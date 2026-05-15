Trabalhos de limpeza de encostas condicionam VE2 entre São Vicente e o Seixal

A circulação na Via Expresso 2 (VE2) vai sofrer interrupções nos dias 19 e 20 de maio devido a trabalhos de limpeza e saneamento de encostas. As intervenções, levadas a cabo pelos "rocheiros" da Direcção Regional de Estradas (DRE), visam garantir a segurança das encostas sobranceiras à estrada.

De acordo com os comunicados remetidos às redacções, no primeiro dia de intervenção, 19 de Maio, terça-feira, os trabalhos focam-se no troço entre a rotunda de São Vicente e o Centro do Ouro (km 0.0 ao 0.95), com incidência directa no quilómetro 0.6.

Na quarta-feira, 20 de maio, a operação estende-se ao troço entre o Centro do Ouro e o Seixal, na zona do Véu da Noiva (km 0.95 ao 5.1), com trabalhos previstos entre os quilómetros 2.5 e 2.6.

Em ambos os dias, os condicionamentos decorrerão entre as 09h30 e as 17h00. O trânsito, tanto automóvel como pedonal, será interrompido por períodos previsíveis de 30 minutos, seguidos de reaberturas alternadas por igual período de tempo.

As autoridades alertam os utentes para a ocorrência de demoras e fortes constrangimentos na circulação durante o período das operações.