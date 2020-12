Ireneu Barreto vai, através do governo regional, pedir à PSP que aperte a fiscalização ao uso de máscara na Madeira. Ireneu Barreto explicou a razão, hoje, no âmbito de uma recepção ao Governo Regional para apresentação de cumpriemntos de Natal.

“O que eu queria dizer aos meus conterrâneos é que o momento é sério. A mim custa-me imenso que alguns pensem que isto não é com eles. Isto é com todos nós. Falo, nomeadamente, do uso da máscara. A mim, choca-me a displicência com que vejo muitos deles passearem nas ruas do Funchal sem máscara, sem qualquer razão justificativa.”

Por isso, Ireneu Barreto isso “pedir á PSP que se preocupe um pouco mais com a falta de uso da máscara, pois, se isso já era fundamental, cada dia que passa é mais fundamental. Peço a todos cumpram as obrigações necessárias neste momento, porque elas são impostas porque são necessárias. São o mínimo que podemos fazer para nos ajudar a nós próprios e aos outros.”

Aos madeirenses, em geral, deixou um apelo: “Que tenham um Natal contido e um fim do ano contido, porque há mais natais.”

No entro, o Representante da República fez questão de realçar a “colaboração estreita e profunda com o Governo Regional”, sendo que as medidas impostas têm tido a sua “total concordância e apoio”. Ireneu Barreto deu o exemplo de algumas, adoptadas hoje, mesmo, por si sugeridas. O DIÁRIO sabem que têm a ver com a coordenação entre PSP, GNR e SEF no aeroporto da Madeira, a propósito dos voos provenientes do Reino Unido.