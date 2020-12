Agressões com um espeto 'enviam' dois para o hospital no Funchal

Dois homens ficaram feridos após uma troca de agressões, esta tarde, em Santo António, no Funchal. Pelo menos uma das vítimas foi atingida com recurso a um espeto.

A Cruz Vermelha Portuguesa e os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados, por volta das 16 horas, com o intuito de socorrer as duas vítimas, na casa dos 40 e dos 60 anos.

Uma das vítima apresentava cortes nas mãos e uma perfuração na zona das costas, alegadamente provocada por um espeto. O outro homem tinha ferimentos na cabeça.

Os dois foram levados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.