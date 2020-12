Orçamento municipal para 2021 aprovado no Porto Santo

O Orçamento municipal para o ano de 2021 acaba de ser aprovado, na Assembleia Municipal do Porto Santo, com 10 votos a favor (PSD/MAIS e deputado independente) e a abstenção do PS.

Esta proposta de Orçamento tinha sido aprovada na reunião da Câmara Municipal, por maioria, no dia 30 de Novembro, com voto favoráveis do presidente Idalino Vasconcelos, e dos vereadores Pedro Freitas, Sofia Santos e do vereador do MAIS Porto Santo, José António Castro, e a abstenção do vereador do PS, Filipe Oliveira.