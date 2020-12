Arranca hoje a votação Final do Orçamento Participativo do Funchal

30 propostas estão disponíveis, a partir de hoje, 17 de Dezembro, para a votação Final do Orçamento Participativo do Funchal, através da plataforma online op.cm-funchal.pt, ou por SMS gratuito.

Miguel Silva Gouveia, presidente da cMF, refere que apesar de a pandemia ter alterado os hábitos dos funchalenses, a participação cívica e a democracia não poderiam ser suspensas, e como tal, foi necessário adaptar a 3ª edição do OP, para que se realizasse com todo o conforto e segurança.

“A grande novidade da votação final deste ano é que preparámos uma plataforma online e um sistema de votação por mensagem, que permite que todos os funchalenses possam votar nas suas propostas favoritas a partir de casa ou de qualquer dispositivo móvel”, adiantou o líder da Autarquia.

A votação também pode ser feita nos balcões do OP, situados no Teatro Baltazar Dias (18 de dezembro), Mercado dos Lavradores (20 de dezembro), Junta de Freguesia de Santa Maria Maior (21 de dezembro), Junta de Freguesia de São Pedro (22 e 28 de dezembro), Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria (29 e 30 de dezembro), Museu Henrique e Francisco Franco (4 de janeiro), Junta de Freguesia de São Martinho (7 de janeiro), Ginásio Municipal de Santo António (11 de janeiro) e Mercado da Penteada (dia 13 de janeiro).

Paralelamente a estas opções, é possível votar, ainda, através do autocarro do OP Funchal, que vai percorrer as diversas freguesias do Funchal, estando hoje estacionado nos Paços do Concelho, seguindo depois para São Gonçalo, junto ao Largo do Stop (5 e 6 de Janeiro), Igreja da Nazaré (8 de Janeiro), Pico das Romeiras/Courelas (12 de Janeiro), e Largo da Fonte (14 e 15 de Janeiro).

Para votar por SMS, basta enviar uma mensagem para o número 4310, contendo a seguinte informação: OPF(espaço)+Nº do projecto(espaço)+Nº do BI/CC. Cada participante poderá votar em dois projetos diferentes, das 30 propostas que estão disponíveis para votação.

Miguel Silva Gouveia conclui que a Participação Cívica “é um dos pilares das políticas deste Executivo no desenvolvimento da cidade, e depois de duas edições muito bem-sucedidas, onde obtivemos um grande número de participações e reconhecimento a nível nacional, contamos com os votos de todos para que, muito em breve, alguns destes projetos se tornem uma realidade na cidade do Funchal”.