31 novos casos de covid-19 na Madeira

Há 31 novos casos positivos a reportar, este domingo, na Madeira. Trata-se de 17 casos importados (10 provenientes do Reino Unido, quatro da Região de Lisboa e Vale do Tejo, um da região Centro, um do Norte de Portugal e outro de Itália) e 14 casos de transmissão local, na sua maioria associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados.

Sobre os casos confirmados há a assinalar dois casos positivo na área da saúde, tratando-se de um utente identificado no âmbito do rastreio intra-hospitalar de doentes e um profissional de saúde, com contacto com um caso positivo, fora do contexto profissional.

Hoje há também mais 19 casos recuperados a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 332 casos activos, dos quais 90 são casos importados e 242 são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 35 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 281 em alojamento próprio e 16 pessoas encontram-se hoje internadas, 15 na Unidade Polivalente e 1 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No total, há 131 novas situações que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM. Investigações epidemiológicas estão em curso.