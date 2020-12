Cinco voos que ligam Reino Unido à Madeira já foram cancelados

As restrições decretadas pelo Governo da República aos passageiros provenientes do Reino Unido começam a revelar os seus efeitos no Aeroporto da Madeira. Cinco voos provenientes do Reino Unido e, consequentemente, cinco com o mesmo destino, previstos para esta segunda-feira, já foram cancelados.

De acordo com informação do Aeroporto Cristiano Ronaldo, o voo U2 8135 da Easyjet; U2 6245 da EasyJet: BY 4134 da TUI; LS 623 da Jet2 já não se vão realizar. Apenas os voos da Bristish Airways, previstos para hoje permanecem, por enquanto, confirmados.

Estes são os primeiros efeitos das determinações do governo chefiado por António Costa, que determinou que apenas podem aterrar em Portugal, vindos do Reino Unido, os passageiros que sejam cidadãos nacionais ou cidadãos legalmente residentes em Portugal.

Desta feita, o número de passageiros previsto para cada voo reduz drasticamente, levando a que muitas companhias optem por cancelar as suas ligações aéreas entre o Reino Unido e Portugal. Esse mesmo cenário já havia sido antecipado, ontem, por Eduardo Jesus, que indicava que a Madeira vai perder cerca de 21 mil pessoas provenientes do Reino Unido para a operação montada tendo em vista o Natal e fim-do-ano.

"Não está nada mais ao nosso alcance a não ser esperar que esta decisão não seja prolongada no tempo por muitos dias a ver se recuperamos o mais rapidamente possível", vincou, ontem, o governante.