Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 10 horas, a sede da Autoridade Regional das Atividades Económicas, à Rua Direita nº 27.

- O Grupo Parlamentar do PS-M promove, pelas 10h, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, uma conferência de imprensa com o deputado Elvio Jesus.

- À mesma hora, a Comissão Coordenadora do Iniciativa Liberal Madeira reúne-se com a Direcção da ACIF. Em cima da mesa estarão temas como a importância do CINM e um sistema fiscal próprio de fiscalidade reduzida.

- O PCP aborda a criação de uma área de paisagem protegida no sítio dos Salgados, na Freguesia da Camacha.

- A concelhia do CDS Funchal, aborda, às 11h30, assuntos de interesse municipal, no Mercado dos Lavradores. Estarão presentes nesta conferência de imprensa a Vereadora Ana Cristina Monteiro e o líder da bancada municipal, Gonçalo Pimenta.

- A secretária Regional de Ambiente e Alterações Climáticas, Susana Prava, visita, às 11h30, os trabalhos de remodelação do reservatório do Poço do Gil, em Machico.

- Às 12h30, o Grupo Parlamentar do PSD reúne-se com o Conselho de Administração da IHM.

- Arranca esta sexta-feira, às 15h30, as estátuas vivas em algumas ruas da cidade do Funchal.

- O Juntos pelo Povo (JPP) aborda a rede de água potável numa acção política marcada para a Mãe de Deus, no Caniço. A iniciativa realiza-se às 16 horas.

- A vereadora da Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra, visita às 18 horas, o Mercado de Usados que decorre no Madeira Tecnopolo até 8 de Novembro.

- O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, promove, às 21h30, mais um ‘Encontro com o cinema’, através do filme ‘Ao correr do tempo’, de Wim Wenders.