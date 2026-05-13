Especialista gostaria que população estivesse mais sensibilizada para a consulta do viajante

A presidente da Associação para o Desenvolvimento da Medicina Tropical (ADMT) reconheceu hoje que gostaria que a população estivesse mais sensibilizada para as consultas do viajante, alegando que muitos desconhecem os riscos que correm ao viajar.

"Há uma maior sensibilidade do que havia há anos atrás, mas eu gostaria que fosse muito mais, porque as pessoas não fazem ideia dos riscos que correm quando viajam", disse à Lusa Filomena Pereira, na véspera de uma mesa-redonda sobre os novos riscos associados às viagens organizada pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade NOVA de Lisboa.

A médica especialista salientou que África, Ásia e alguns países da América Latina requerem maior atenção dos viajantes, ao nível dos cuidados alimentares e na interação com animais, mas mesmo em países do norte da Europa existe o perigo de contrair infeções, como é o caso da encefalite da carraça.

Filomena Pereira realçou que a medicina do viajante é uma área que "muda a todo o momento", uma vez que a prevalência das doenças pode variar em determinados países, o que faz com que surjam constantemente novos desafios e riscos associados às viagens.

A especialista elencou como desafios mais recentes a mpox e a resistência aos antibióticos, que passou a ser global, mas também as infeções sexualmente transmissíveis, tendo em conta que o "turismo sexual está cada vez mais frequente".

Em relação ao hantavírus, que esteve recentemente na origem de um surto no navio de cruzeiro Hondius, a professora do IHMT considerou que "não é uma ameaça" no âmbito da medicina do viajante, tendo em conta as características do vírus, que raramente se transmite de pessoa para pessoa.

"Se não fossem as características deste vírus, as coisas teriam sido mais sérias" no surto que ocorreu no navio, referiu Filomena Pereira, salientando, porém, que a consulta do viajante tem de estar preparada para esclarecer as pessoas sobre o hantavírus.

Juntando especialistas de várias áreas, a mesa-redonda do IHMT NOVA vai ser dedicada aos novos riscos associados às viagens e ao impacto crescente da mobilidade global na prática clínica, no diagnóstico e na prevenção.

O IHMT disponibiliza à população consultas do viajante, de medicina tropical e dermatologia tropical.