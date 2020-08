Tome nota da agenda desta sexta-feira, 14 de Agosto

- O Grupo Parlamentar do PS promove uma conferência de imprensa, pelas 9h30, junto à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O deputado Rui Caetano será o porta-voz da iniciativa

- O Teleférico do Jardim Botânico reabre ao público esta sexta-feira com horário de funcionamento diário entre as 10h30 e as 15h30, desfrutando de um desconto especial de 20% na viagem.

- O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realiza, às 11 horas, uma visita às obras de conservação e restauro que decorrem na Igreja Paroquial de São João Batista, na Fajã da Ovelha, concelho da Calheta.

- A dupla Sandra & Ricardo celebra, às 19 horas, o Dia do Emigrante com um Programa Especial transmitido em directo, desde os estúdios da empresa ‘Na Minha Terra TV’. A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal e conta com a participação da Associação Cultural e Educacional Onda Russa, Associação Luso Africana Portuguesa ALSAP, Associação Cultural e Recreativa Africana na Madeira ACRAM e ADNM-Associação Diáspora no Mundo.

- Às 19 horas, arranca o ‘Magnólia Sunset’, evento organizado pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura. Lidiane Duallibi é artistas convidada, assim como Norberto Cruz e Jorge Maggiore, que constituem o grupo ‘Bossa Livre’.

- Esta sexta-feira há a II Regata Porto Santo Line. Zarpam para a Ilha Dourada nove embarcações de cruzeiro e 55 tripulantes naquela que é a primeira etapa da II Regata Porto Santo Line, a maior regata da Taça da Madeira de Cruzeiros.

- O grupo Vila Baleira Hotels & Resorts uma operação especial que vai ligar a cidade de Cascais à Ilha do Porto Santo. Os voos charters semanais, realizados em parceria com a empresa Sevenair, vão prolongar-se até 19 de Setembro e permitem ainda a ligação aos aeródromos de Bragança, Viseu e Portimão.