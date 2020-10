Tome nota da agenda desta sexta-feira

- Ireneu Barreto, Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, recebe a direção do Sindicato dos Professores da Madeira. A audiência está marcada para as 10h30, no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

- O artista plástico Agostinho Santos estará na Galeria Anjos Teixeira, à Rua João de Deus, no Funchal, onde vai realizar, às 11h, uma pintura aberta ao público e ao vivo, intitulada ‘Na Procura de um Rosto para o Coronavírus’.

- A Zona Militar da Madeira está a realizar desde dia 26 de outubro um exercício militar denominado ‘Golfinho 20’ que tem por finalidade testar os planos de apoio a ações de Proteção Civil em vigor, nomeadamente o Plano Auxílio.

O exercício termina esta sexta-feira, às 11h30, no Montado do Pereiro, com a apresentação dos módulos de intervenção prescritos no Plano Auxílio.

- O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira visita pelas 11h30, a AFARAM — Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira. Uma Instituição Particular de Solidariedade Social que presta apoio a pessoas portadoras de formas graves e persistentes de doença mental.

- A ACIF-CCIM realiza um programa de formação para a prevenção ao contágio da Covid-19. O VR2 Work - Formar para Salvar Vidas, é dirigido aos colaboradores das empresas, com o intuito de esclarecê-los sobre as medidas a adoptar para prevenir e combater esta pandemia. A apresentação acontece às 12h na sede da ACIF.

- Termina esta sexta-feira, em Santana, as segundas jornadas locais do Grupo Parlamentar do PSD Madeira. As conclusões estão marcadas para as 12h30, no Parque Temático da Madeira.

- O Festival Cultural Sénior, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, termina esta sexta-feira com um espectáculo marcado para as 15 horas, no Teatro Baltazar Dias.

- À mesma hora, o PCP visita a Freguesia do Curral das Freiras, junto ao Pomar Comunitário, para abordar a necessidade de valorizar a produção de castanha na Região Autónoma da Madeira.

- O presidente do Governo Regional inaugura, às 16 horas, o Estabelecimento Auto-Lavagem ‘Elefante Azul’ e a pizzaria ‘Mr. Pizza’, no Caminho de São Martinho, n.º 79.

- Em termos de animação, o Terreiro apresenta, entre as 21h e as 23 horas, animação a cargo de ‘Basílio ao saxofone’.

- O Grupo de teatro ‘O Comboio’, da Escola Básica e Secundária dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal, vai celebrar o Pão por Deus recolhendo, esta sexta-feira, donativos que serão distribuídos pelas famílias carenciadas da comunidade escolar.

- A 30 de Outubro assinala-se o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama.